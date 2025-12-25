Скидки
Фейбер назвал бойца, у которого больше шансов стать чемпионом UFC в трёх весах

Комментарии

Известный американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул UFC в легчайшей весовой категории Юрайя Фейбер высказался о перспективах непобеждённого обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии завоевать титулы в трёх весовых категориях.

«Я бы сказал, что Илия Топурия — с его навыками он, кажется, обладает какой-то невероятной силой, которая может пригодиться в более тяжёлых весовых категориях», — заявил Фейбер в интервью для YouTube-канала The Schmo.

Илия Топурия — грузино-испанский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе, ранее также владевший поясом в полулёгком дивизионе. Сам Топурия ранее заявлял о намерении в будущем завоевать титул и в третьей весовой категории.

