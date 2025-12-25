Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри объяснил, почему Усик вскоре откажется ещё от одного чемпионского титула

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри выразил уверенность в том, что 38-летний непобеждённый украинец Александр Усик вскоре откажется от чемпионского титула WBC.

«Я видел, что в WBC санкционирован отборочный бой между Околи и Итаумой, но временным чемпионом является Агит. Так что да, им нужно заставить Усика либо защитить титул, либо отказаться от него.

Лично я не думаю, что Усик будет драться с кем-либо по линии WBC, потому что это не имеет коммерческого смысла. В этих боях нет денег. Заплатят ли ему за бой с Агитом? Заплатят ли ему за бой с Лоуренсом Околи? Нет. Когда ты дрался с Тайсоном Фьюри и получил деньги, ты не будешь драться с кем-то ещё просто так. Поэтому я не вижу вариантов для защиты титула Усиком против кого-либо из этих имён. Вот почему он хочет драться с Уайлдером или кем-то с популярным именем, у кого есть поклонники. Поэтому я думаю, что он откажется от титула WBC, как он это сделал с поясом WBO. Александр должен отказаться от титула WBC. Агит станет чемпионом мира, и тогда он сможет защитить его против победителя боя между Околи и Итаумой.

Я не вижу, чтобы этот бой когда-либо состоялся — между Усиком и Кабайелом. В этом нет никакого коммерческого смысла. И бокс — это бизнес, не забывайте. И мы все здесь для того, чтобы получить [деньги] и уйти. В этом суть. Завоевать титул чемпиона мира — это фантастика. А чтобы зарабатывать деньги, нужно выигрывать титулы чемпиона мира. Но на том уровне, на котором сейчас находится Усик, хочется самых сложных боёв за самые большие деньги.

Вы хотите получить деньги и убраться оттуда. Вы же не хотите вступать в самые тяжёлые бои без денег, верно? Агит — это тяжёлый бой для любого», — приводит слова Фьюри портал Redy to Fight.

