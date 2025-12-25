Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шара Буллет рассказал, почему решил провести схватку по грэпплингу с Арманом Царукяном

Шара Буллет рассказал, почему решил провести схватку по грэпплингу с Арманом Царукяном
Комментарии

Популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал, почему решил провести схватку по грэпплингу с первым номером рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арманом Царукяном. Их матч пройдёт 30 декабря в Ереване под эгидой лиги HYPE FC.

«Да, люди думают, что это большой риск, говорят – ты можешь проиграть. Они не понимают, за что меня любят фанаты. За то, что я рискую и даю им нужные эмоции. Чтобы они не скучали за экранами, сидя на диванах. Я должен будоражить их умы», – сказал Магомедов в видео, опубликованном в социальных сетях лигой Hype Fighting.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android