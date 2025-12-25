Шара Буллет рассказал, почему решил провести схватку по грэпплингу с Арманом Царукяном

Популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал, почему решил провести схватку по грэпплингу с первым номером рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арманом Царукяном. Их матч пройдёт 30 декабря в Ереване под эгидой лиги HYPE FC.

«Да, люди думают, что это большой риск, говорят – ты можешь проиграть. Они не понимают, за что меня любят фанаты. За то, что я рискую и даю им нужные эмоции. Чтобы они не скучали за экранами, сидя на диванах. Я должен будоражить их умы», – сказал Магомедов в видео, опубликованном в социальных сетях лигой Hype Fighting.