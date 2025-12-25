Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Опубликован официальный постер к турниру UFC 325 с участием Волкановски

Опубликован официальный постер к турниру UFC 325 с участием Волкановски
Комментарии

Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер к предстоящему турниру UFC 325, в главном событии которого пройдёт реванш между 37-летним действующим обладателем титула UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски и вторым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг бразильцем Диего Лопесом. Их встреча состоится 31 января в Сиднее, Австралия.

Фото: Пресс-служба UFC

В первом поединке, который состоялся 12 апреля на UFC 314, Волкановски победил Лопеса единогласным решением судей и после этого не проводил боёв. Всего на счету австралийца 27 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Лопес, в свою очередь, после поражения от Волкановски победил Жана Силву техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night 259, который прошёл 13 сентября.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android