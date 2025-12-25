Опубликован официальный постер к турниру UFC 325 с участием Волкановски

Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер к предстоящему турниру UFC 325, в главном событии которого пройдёт реванш между 37-летним действующим обладателем титула UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски и вторым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг бразильцем Диего Лопесом. Их встреча состоится 31 января в Сиднее, Австралия.

Фото: Пресс-служба UFC

В первом поединке, который состоялся 12 апреля на UFC 314, Волкановски победил Лопеса единогласным решением судей и после этого не проводил боёв. Всего на счету австралийца 27 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Лопес, в свою очередь, после поражения от Волкановски победил Жана Силву техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night 259, который прошёл 13 сентября.