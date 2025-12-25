Менеджер Уайлдера не исключил, что следующий бой Деонтея может пройти не против Усика

Шелли Финкель, являющийся менеджером 39-летнего экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC американца Деонтея Уайлдера, не исключил, что следующий бой его подопечный проведёт не против 38-летнего непобеждённого чемпиона мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Да, действительно, есть вероятность, что Деонтей проведёт разминочный бой перед поединком с Усиком», — приводит слова Финкеля портал World Boxing News.

В качестве профессионального боксёра Деонтей выступает с ноября 2008 года. В своём рекорде Бронзовый бомбардировщик имеет 44 победы, четыре поражения, а один поединок был признан ничьей.