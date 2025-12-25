Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Уайлдера не исключил, что следующий бой Деонтея может пройти не против Усика

Менеджер Уайлдера не исключил, что следующий бой Деонтея может пройти не против Усика
Комментарии

Шелли Финкель, являющийся менеджером 39-летнего экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC американца Деонтея Уайлдера, не исключил, что следующий бой его подопечный проведёт не против 38-летнего непобеждённого чемпиона мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Да, действительно, есть вероятность, что Деонтей проведёт разминочный бой перед поединком с Усиком», — приводит слова Финкеля портал World Boxing News.

В качестве профессионального боксёра Деонтей выступает с ноября 2008 года. В своём рекорде Бронзовый бомбардировщик имеет 44 победы, четыре поражения, а один поединок был признан ничьей.

Материалы по теме
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android