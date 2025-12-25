«Не буду врать». Тони Беллью раскрыл, в чём заключается риск для Усика в бою с Уайлдером

43-летний бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе, а ныне аналитик и эксперт британец Тони Беллью поделился мнением насчёт потенциального поединка между непобеждённым украинцем Александром Усиком и американцем Деонтеем Уайлдером.

«Это интересный бой. На самом деле я думаю, что Уайлдер боится ударов. Думаю, для него бой с Усиком может стать огромной проблемой. Не буду врать, нет смысла говорить обратное. Но последнее, что ты теряешь, это свой удар.

Будет интересно посмотреть, удастся ли ему нанести удар. Потому что, как бы там ни было, Деонтей Уайлдер по-прежнему остаётся самым мощным панчером в боксе.

Даже если он немного боится бить, в одном его ударе больше силы, чем у кого-либо ещё в мире. Я в это искренне верю. Так что это рискованный бой», — приводит слова Беллью портал Ready to Fight.