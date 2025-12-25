Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не буду врать». Тони Беллью раскрыл, в чём заключается риск для Усика в бою с Уайлдером

«Не буду врать». Тони Беллью раскрыл, в чём заключается риск для Усика в бою с Уайлдером
Комментарии

43-летний бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе, а ныне аналитик и эксперт британец Тони Беллью поделился мнением насчёт потенциального поединка между непобеждённым украинцем Александром Усиком и американцем Деонтеем Уайлдером.

«Это интересный бой. На самом деле я думаю, что Уайлдер боится ударов. Думаю, для него бой с Усиком может стать огромной проблемой. Не буду врать, нет смысла говорить обратное. Но последнее, что ты теряешь, это свой удар.

Будет интересно посмотреть, удастся ли ему нанести удар. Потому что, как бы там ни было, Деонтей Уайлдер по-прежнему остаётся самым мощным панчером в боксе.

Даже если он немного боится бить, в одном его ударе больше силы, чем у кого-либо ещё в мире. Я в это искренне верю. Так что это рискованный бой», — приводит слова Беллью портал Ready to Fight.

Материалы по теме
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android