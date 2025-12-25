Скидки
Бокс/ММА

В Твери полиция расследует избиение девушки бойцом ММА

В Твери полиция расследует уголовное дело по статье 112 УК РФ в отношении 25-летнего бойца смешанных единоборств из Дагестана, имя которого не разглашается. Об этом информирует портал «МК в Твери».

Согласно имеющейся информации, 19 декабря он находился в гостях у своей 20-летней подруги, где между ними возник конфликт. В результате 25-летний молодой человек связал девушку и нанёс множественные удары по лицу и телу. Избиение пострадавшей длилось более четырёх часов. У неё диагностирован отёк мозга, перелом костей лица и многочисленные гематомы. Девушке предстоит перенести операцию.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого на территории Московской области. Правоохранительные органы добиваются заключения 25-летнего подозреваемого под стражу.

