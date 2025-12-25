«Всё было согласовано на 90%». Уайлдер объяснил, почему его бой с Дереком Чисорой сорвался

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер сообщил, что действительно вёл переговоры о бое с именитым британцем Дереком Чисорой, однако прервал их из-за вызова со стороны 38-летнего непобеждённого украинца Александра Усика.

«Да, мы действительно обсуждали поединок с Дереком. Честно говоря, всё шло очень хорошо. Мы двигались в правильном направлении. Я бы сказал, что всё было согласовано на 90%. Мы уже готовились выйти на ринг, повеселиться. Я был очень взволнован. И тут бац — поступил вызов от Усика [и переговоры по бою с Дереком прервались]», — приводит слова Уайлдера портал Ready to Fight.