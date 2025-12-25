Бенуа Сен-Дени показал, как укрепляет шею в преддверии боя с Дэном Хукером

Восьмой номер рейтинга UFC в категории до 70 кг француз Бенуа Сен-Дени показал, как укрепляет шею в преддверии боя с шестым номером рейтинга UFC в лёгком весе новозеландцем Дэном Хукером. Их поединок пройдёт на турнире UFC 325, который состоится 31 января 2026 года на спортивной арене Qudos Bank Arena в Сиднее (Австралия).

Хукеру 35 лет. В качестве профессионала новозеландский боец дебютировал в смешанных единоборствах в марте 2009 года. Имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 13 поражений.

Сен-Дени 29 лет. В качестве профессионала новозеландский боец дебютировал в смешанных единоборствах в феврале 2019 года. Имеет в своём рекорде 16 побед, из которых все были одержаны досрочно, три поражения и ещё один поединок был признан несостоявшимся.