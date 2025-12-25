Скидки
Наоя Иноуэ провёл первую битву взглядов с Аланом Дэвидом Пикассо в преддверии боя

Наоя Иноуэ провёл первую битву взглядов с Аланом Дэвидом Пикассо в преддверии боя
Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ провёл первую битву взглядов с 25-летним мексиканцем Аланом Дэвидом Пикассо в преддверии поединка, который состоится 27 декабря на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Японский спортсмен имеет в своём рекорде 31 победу, из которых 27 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Наоя выступает с октября 2012 года. Для Иноуэ бой с Пикассо станет уже четвёртым с января 2025 года.

Мексиканский боксёр, в свою очередь, имеет в своём рекорде 32 победы, из которых 17 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

