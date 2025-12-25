52-летний Айк Ибеабучи впервые в карьере потерпел поражение

Сегодня, 25 декабря, в Нигерии в рамках боксёрского вечера прошёл бой между 52-летним бывшим обладателем титула WBC International в супертяжёлом весе нигерийцем Айком Ибеабучи и 45-летним соотечественником Кабиру Товолави. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кабиру единогласным решением судей (117-111, 115-114, 115-113). Для Ибеабучи это поражение стало первым на профессиональном уровне.

Айк одержал 21 победу, в том числе 16 досрочно. В 1999 году Ибеабучи обвинили в изнасиловании и заключили в тюрьму, где он провёл следующие 16 лет. На свободу нигерийский боксёр вышел в декабре 2015 года.