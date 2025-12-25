Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

52-летний Айк Ибеабучи впервые в карьере потерпел поражение

52-летний Айк Ибеабучи впервые в карьере потерпел поражение
Комментарии

Сегодня, 25 декабря, в Нигерии в рамках боксёрского вечера прошёл бой между 52-летним бывшим обладателем титула WBC International в супертяжёлом весе нигерийцем Айком Ибеабучи и 45-летним соотечественником Кабиру Товолави. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кабиру единогласным решением судей (117-111, 115-114, 115-113). Для Ибеабучи это поражение стало первым на профессиональном уровне.

Айк одержал 21 победу, в том числе 16 досрочно. В 1999 году Ибеабучи обвинили в изнасиловании и заключили в тюрьму, где он провёл следующие 16 лет. На свободу нигерийский боксёр вышел в декабре 2015 года.

Материалы по теме
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android