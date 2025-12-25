Йоэль Ромеро проведёт бой в IBA Bare Knuckle в марте 2026 года

Руководитель лиги IBA Bare Knuckle Алибек Гитинов сообщил, что 48-летний серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро проведёт бой в организации в марте 2026 года.

«Нам изначально нужно было провести бой Вагаба Вагабова против Йоэля Ромеро в начале следующего года. Мы планировали сделать их поединок в феврале, однако в этот период начинается месяц Рамадан, и Вагаб Вагабов не сможет драться в это время.

До начала Рамадана нет ни одной свободной арены. Проводить такой крупный бой, который захочет посмотреть большое количество зрителей, на маленькой арене не имеет смысла. Ромеро связался с нами и сообщил, что ему предложили бой в BKFC в феврале. Он спросил, может ли принять это предложение, так как у нас с ним есть договорённости на этот период. Он ждал подтверждения от нас, и мы не стали ему запрещать, поскольку в это время не сможем организовать для него бой. Сейчас мы планируем провести их поединок в конце марта — в Санкт-Петербурге или в Таиланде, на Пхукете», — приводит слова Гитинова пресс-служба лиги.