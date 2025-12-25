Роган указал, в чём Джейк Пол должен спрогрессировать, чтобы быть более успешным боксёром

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган предположил, что 14-му номеру рейтинга WBA в супертяжёлом весе американцу Джейку Полу следует улучшить свою выносливость для того, чтобы быть более успешным в ринге.

«Он часто устает в боях, ему действительно нужно это исправить. Тогда Джейк бы побеждал гораздо больше соперников», — приводит слова Рогана портал Ready to Fight.

Джейку 28 лет. В своём профессиональном рекорде в боксе американский атлет имеет 12 побед и два поражения. В профи Пол дебютировал в январе 2020 года. В последнем бою американец уступил нокаутом в шестом раунде Энтони Джошуа.