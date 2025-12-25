Шон О'Мэлли: Шуга против Петра в Белом доме, Америка против России. Это ведь логично

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли вновь заявил о желании провести бой с 32-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном на турнире UFC в Белом доме, который должен пройти 14 июня 2026 года.

«Шуга против Петра в Белом доме, Америка против России. Это ведь логично. Но фанаты не хотят этого видеть. Я видел это в комментах под своим роликом на YouTube. Люди такие: «Ой, ты думаешь, что получишь шанс, лучше подерись». Ну окей, вы правы. Можете опять пересмотреть бой Петра с Мерабом. Продолжайте, а я посижу в стороне, подожду и покажу блестящее выступление. А вы будете жалеть, что упустили такой шанс», — приводит слова О'Мэлли портал Low Kick MMA.