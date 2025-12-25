Биберт Туменов проведёт бой против Александра Грозина на турнире ACA 200 в Москве

28-летний известный российский боец АСА Биберт Туменов проведёт следующий бой в лёгком весе против 29-летнего экс-обладателя чемпионского титула Open FC в категории до 70 кг соотечественника Александра Грозина на турнире АСА 200, который пройдёт 6 февраля в Москве. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба АСА

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире АСА 197, Александр победил нокаутом Фелипе Фроеса во втором раунде. В своём профессиональном рекорде Грозин имеет 25 побед, шесть поражений, а один бой был признан ничьей.

Биберт, в свою очередь, в последнем бою нокаутировал соотечественника Павла Гордеева на 31-й секунде второго раунда. Туменов имеет в своём профессиональном рекорде 15 побед и два поражения.