Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Усика: Александр будет драться, с кем и когда захочет. Он это заслужил

Менеджер Усика: Александр будет драться, с кем и когда захочет. Он это заслужил
Комментарии

Сергей Лапин, являющийся менеджером 38-летнего непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Александра Усика, сообщил, что одним из возможных соперником своего подопечного может стать действующий временный чемпион WBC в супертяжёлом весе немец курдского происхождения Агит Кабайел.

«Усик будет драться с кем захочет и когда захочет, поскольку он это заслужил. Конечно, в рамках правил санкционирующих организаций. Да, бой против Агита Кабайела является одним из возможных вариантов, но окончательное решение остаётся за нами», — приводит слова Лапина портал Ready to Fight.

Материалы по теме
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android