Менеджер Усика: Александр будет драться, с кем и когда захочет. Он это заслужил

Сергей Лапин, являющийся менеджером 38-летнего непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Александра Усика, сообщил, что одним из возможных соперником своего подопечного может стать действующий временный чемпион WBC в супертяжёлом весе немец курдского происхождения Агит Кабайел.

«Усик будет драться с кем захочет и когда захочет, поскольку он это заслужил. Конечно, в рамках правил санкционирующих организаций. Да, бой против Агита Кабайела является одним из возможных вариантов, но окончательное решение остаётся за нами», — приводит слова Лапина портал Ready to Fight.