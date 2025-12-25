Деонтей Уайлдер: несомненно, я буду драться с Джошуа. Мы должны встретиться

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер заявил, что готов провести поединок с 36-летним бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.

«Почти наверняка [я буду драться с Джошуа]. Несомненно. Мы с ним бойцы, и Энтони всё ещё активен. Бой между нами — это один из самых важных поединков, которые люди всё ещё хотят увидеть. И, как я уже сказал, мы оба всё ещё в этом бизнесе. Поэтому, пока есть возможность, мы должны встретиться», — приводит слова Уайлдера портал MMA Mania.

В качестве профессионального боксёра Деонтей выступает с ноября 2008 года. В своём рекорде Бронзовый бомбардировщик имеет 44 победы, четыре поражения, а один поединок был признан ничьей.