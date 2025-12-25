Скидки
Энтони Джошуа обратился к фанатам после боя с Джейком Полом

Комментарии

Британский боксёр Энтони Джошуа поблагодарил болельщиков за поддержку. Недавно спортсмен участвовал в поединке с Джейком Полом и победил его нокаутом в шестом раунде.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Огромное спасибо 33 млн из вас, кто смотрел трансляцию, чтобы поддержать меня, Джейка и всех участников предварительного карда. Спасибо тем, кто молился за меня в течение недели боя.

Если вы отмечаете праздники, наслаждайтесь ими, а если нет — просто проведите эту неделю счастливо. В новом году нас ждут большие события, так что следите за новостями. Мы все едины перед богом. Боже, благослови. Растафари», — написал Джошуа на своей странице в социальных сетях.

Андрей Орловский подрался с пранкерами перед боем Джошуа и Пола:

