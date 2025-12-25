«Ненавижу одну вещь». Джефф Монсон раскрыл, что ему не нравится в России

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон признался, что ему нравятся многие российский обычаи, особенно те, которые касаются семейных отношений. При этом Джефф рассказал, что не приемлет необходимость снимать обувь в доме.

«Но я ненавижу одну вещь. Мне говорят, что к этому нужно привыкнуть. Так вот, это про то, что нужно снимать обувь. Ненавижу это. Я не хочу снимать и надевать обувь по пять раз в день. Это правда происходит пять, шесть раз в день. Если вы заходите в чей-то дом в Америке, вы вытираете ноги о коврик, сразу входите в дом. Вот почему я люблю лето. Тогда я постоянно ношу шлёпанцы. И когда я куда-то прихожу, я просто их снимаю, и мне не нужно наклоняться, не нужно ничего делать», — приводит слова Монсона RTVI.

В общей сложности на счету Монсона в ММА 60 побед, 26 поражений и одна ничья. В 2018 году Джефф получил российское гражданство.

