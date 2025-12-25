Скидки
Бокс/ММА

Видео: чемпион UFC Ислам Махачев погонялся по бездорожью
Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) чемпион UFC в полусредней весовой категории Ислам Махачев погонялся по бездорожью. Соответствующим видео спортсмен поделился на своей странице в социальных сетях.

Ислам Махачев погонялся по бездорожью:

Напомним, в последнем поединке, проходившем на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Махачев встречался с австралийцем Джеком Делла Маддаленой и победил его единогласным решением судей. За счёт этой победы Махачев стал чемпионом промоушена в полусреднем весе. Сейчас на счёте Ислама 29 поединков в ММА, где он одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

