«Разобрал бы и Хабиба, и Махачева». Игрок КХЛ Артур Фаизов назвал лучшего бойца ММА

Нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов признался, что в смешанных единоборствах (ММА) болеет за непобеждённого чеченского бойца чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева. По мнению Фаизова, Чимаев – лучший боец современности.

«Позже стал наблюдать за Хабибом Нурмагомедовым. Сейчас в UFC я фанат Чимаева. Ещё мне нравится Ислам Махачев, но всё же считаю Хамзата лучшим бойцом современности. По моему мнению, он бы разобрал и Нурмагомедова [в его лучшие годы], и Махачева», – приводит слова Фаизова официальный сайт МХЛ.

В настоящий момент на счету Чимаева в смешанных единоборствах 15 побед (шесть – нокаутом) в 15 боях. Чемпионом UFC Хамзат стал после победы в поединке с Дрикусом дю Плесси, который состоялся 16 августа 2025 года на UFC 319.

