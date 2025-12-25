Джейк Пол — после боя с Джошуа: челюсть сломана, с мозгом и позвоночником всё в порядке

Американский блогер и боксёр Джейк Пол после боя с британцем Энтони Джошуа высказался о состоянии своего здоровья и поздравил болельщиков с Рождеством.

«Бог велик. Челюсть сломана, но с мозгом и позвоночником всё в порядке. Никогда не был более мотивирован. Счастливого Рождества всем по всему миру. Никогда не переставайте стремиться к величию. 100-процентный провал гарантирован, если не попробуете», — написал Пол на своей странице в социальных сетях.

Поединок между Полом и Джошуа состоялся 20 декабря в Майами (США) и завершился поражением Джейка нокаутом в шестом раунде.

