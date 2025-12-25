Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол — после боя с Джошуа: челюсть сломана, с мозгом и позвоночником всё в порядке

Джейк Пол — после боя с Джошуа: челюсть сломана, с мозгом и позвоночником всё в порядке
Комментарии

Американский блогер и боксёр Джейк Пол после боя с британцем Энтони Джошуа высказался о состоянии своего здоровья и поздравил болельщиков с Рождеством.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Бог велик. Челюсть сломана, но с мозгом и позвоночником всё в порядке. Никогда не был более мотивирован. Счастливого Рождества всем по всему миру. Никогда не переставайте стремиться к величию. 100-процентный провал гарантирован, если не попробуете», — написал Пол на своей странице в социальных сетях.

Поединок между Полом и Джошуа состоялся 20 декабря в Майами (США) и завершился поражением Джейка нокаутом в шестом раунде.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА

Где Джейк Пол — там деньги. Сколько блогер зарабатывает в боксе?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android