Нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов назвал лучшего боксёра в данный момент

Нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов высказал мнение, что непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис является лучшим боксёром в данный момент.

– Кого считаете лучшим действующим боксёром?

– Джервонта Дэвис очень хорош. Стиль Райана Гарсии мне симпатичнее, но пару лет назад он проиграл как раз таки Дэвису, поэтому назову его, – приводит слова Фаизова официальный сайт МХЛ.

Также Фаизов рассказал, что в детстве увлекался боксом и смешанными единоборствами.

– В детстве вы выбирали между боксом и хоккеем. Почему вообще появился такой выбор?

– Я люблю ММА и UFC, в детстве очень нравился Майк Тайсон, поэтому выбирал между боксом и хоккеем. Встал на коньки по стопам старшего брата, который тоже занимался этим видом спорта. У меня сразу начало получаться, и я остался в хоккее, – сказал Артур.

Главные победы Джервонты Дэвиса: