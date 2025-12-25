Фото: Мераб Двалишвили встретился с Илией Топурией в Мадриде

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) Мераб Двалишвили разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с чемпионом промоушена в лёгком весе Илией Топурией. Спортсмены встретились в Мадриде (Испания).

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

В качестве подписи к фото Двалишвили добавил два смайла в виде напряжённого бицепса.

Двалишвили к настоящему моменту принял участие в 26 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 21 победу, три из которых добыты нокаутом, и потерпел пять поражений. На счету Топурии в ММА 17 боёв, в каждом из которых он побеждал (семь раз — нокаутом).

