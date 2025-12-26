Скидки
Даниэль Кормье назвал двух лучших бойцов ММА в мире на данный момент

Член Зала славы UFC и бывший двойной чемпион промоушена в полутяжёлом и тяжёлом весе Даниэль Кормье высоко оценил текущую форму и перспективы Армана Царукяна.

«Я считаю, что Арман делает всё необходимое, чтобы оставаться активным. Этот парень, возможно, вообще лучший легковес в мире. С тех пор как Ислам ушёл в другой вес, он выглядит очень мощно. Он большой, сильный, физически очень крепкий», — сказал Кормье на видео, которым поделился портал Red Corner MMA.

Экс-чемпион также выделил действующего чемпиона UFC в лёгком весе Илию Топурию, отметив, что именно он и Царукян сегодня находятся на вершине мировых ММА.

«Илия Топурия — потрясающий чемпион. Думаю, Илия и Арман — два лучших бойца в мире на данный момент. В какой-то момент им обязательно нужно подраться», — отметил Кормье.

По словам Даниэля, потенциальное противостояние между Царукяном и Топурией интересно не только с точки зрения навыков:

«Пэдди Пимблетт хорош, Джастин Гэтжи — тоже, но между Арманом и Илией есть нечто большее. Не только в плане мастерства — вокруг их боя можно выстроить действительно большое событие. Арман просто фантастический боец. Он отлично выглядел и в бою с Дэном Хукером».

Царукян показал нынешнюю физическую форму и актуальный вес:

