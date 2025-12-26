Скидки
Мурат Гассиев вошел в топ-10 тяжеловесов по версии The Ring

Мурат Гассиев вошел в топ-10 тяжеловесов по версии The Ring
Журнал The Ring включил регулярного чемпиона по версии WBA в тяжёлом весе 32-летнего российско-армянского боксёра Мурата Гассиева в топ-10 рейтинга тяжеловесов мира. Гассиев находится в этом рейтинге на 10-м месте.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев (W)
12 декабря 2025, пятница. 23:25 МСК
Кубрат Пулев
Окончено
KO
Мурат Гассиев

12 декабря 2025 года Мурат нокаутировал в шестом раунде болгарского боксёра Кубрата Пулева и завоевал титул регулярного чемпиона WBA. Эта победа стала для Гассиева третьей подряд.

В 36 поединках профессиональной карьеры Мурат Гассиев одержал 33 победы (26 из них нокаутом) и потерпел два поражения, ещё одн бой был признан несостоявшимся.

Видео: Карьера Гассиева – американские горки. От Усика до Юнгквиста

