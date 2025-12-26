Скидки
Джефф Монсон — о России: когда я жил в Америке, был намного богаче

Ветеран смешанных единоборств, депутат парламента Башкирии Джефф Монсон рассказал о разнице в уровне жизни во время проживания в США и после переезда в Россию.

«Когда я жил в Америке, был намного богаче. У меня был дом, машина, две машины, было больше денег, был очень обеспечен финансово», — сказал Монсон в программе «Легенда» на RTVI.

По словам именитого спортсмена, в Российской Федерации он снимает квартиру и не имеет автомобиля. «У меня меньше денег. Но здесь я гораздо счастливее», — добавил Джефф.

Он также пояснил, что дело в других вещах. «В людях, в ощущении принадлежности к чему-то важному, в доброте, любви, чувстве семьи. И всё это стоит больше, чем, знаете ли, хорошая машина и красивый дом. Поэтому я гораздо счастливее здесь», — заключил Монсон.

