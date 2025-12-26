Гуськов ответил, кто окажется сильнее в 10 боях в идеальных условиях — Двалишвили или Ян

Боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Богдан Гуськов, представляющий Узбекистан, ответил, кто окажется сильнее в 10 боях в идеальных условиях — американо-грузинский боец и экс-чемпион легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили или представитель России и действующий обладатель титула Пётр Ян.

— Как думаешь, если в 10 поединках [сойдутся] в идеальных условиях Мераб и Пётр Ян, в чью пользу могут сложиться все 10 боёв?

— Блин, наверное, буду здесь предвзят. Все 10 поединков отдам Пете. Я его такой фанат — мне нравятся его поединки в принципе, нравится ведение его боя, агрессивный стиль. Он именно хорошее шоу делает в октагоне, — приводит слова Гуськова MMA Arena.