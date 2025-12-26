Джефф Монсон назвал величайшего бойца ММА в истории. Он из России

Ветеран смешанных единоборств, депутат парламента Башкирии Джефф Монсон вспомнил поединок с Фёдором Емельяненко, отметив, что считает именитого бойца величайшим в ММА.

«Был ли бой с Фёдором Емельяненко особенным? Для меня это было особенным событием. Во-первых, это мой кумир. Я всем говорю, что он лучший боец в истории в любой весовой категории. Я в это верю. А сегодня люди говорят: «Что?!» Это новое поколение, они его не видели. Я дрался с ним, он не проигрывал в течение 12 лет. Фёдор проиграл только в самом конце на 12-м году своей карьеры. Но у него никогда не было равных боёв. Он громил всех. Громил! Возьмём КроКопа [Мирко Филипович] – лучшего кикбоксёра в ММА, возможно, лучшего в тяжёлом весе. И Емельяненко победил его в кикбоксинге. Победил его, делая то, что КроКоп любит делать», — сказал Монсон в программе «Легенда» на RTVI.

