Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джефф Монсон назвал величайшего бойца ММА в истории. Он из России

Джефф Монсон назвал величайшего бойца ММА в истории. Он из России
Комментарии

Ветеран смешанных единоборств, депутат парламента Башкирии Джефф Монсон вспомнил поединок с Фёдором Емельяненко, отметив, что считает именитого бойца величайшим в ММА.

«Был ли бой с Фёдором Емельяненко особенным? Для меня это было особенным событием. Во-первых, это мой кумир. Я всем говорю, что он лучший боец в истории в любой весовой категории. Я в это верю. А сегодня люди говорят: «Что?!» Это новое поколение, они его не видели. Я дрался с ним, он не проигрывал в течение 12 лет. Фёдор проиграл только в самом конце на 12-м году своей карьеры. Но у него никогда не было равных боёв. Он громил всех. Громил! Возьмём КроКопа [Мирко Филипович] – лучшего кикбоксёра в ММА, возможно, лучшего в тяжёлом весе. И Емельяненко победил его в кикбоксинге. Победил его, делая то, что КроКоп любит делать», — сказал Монсон в программе «Легенда» на RTVI.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android