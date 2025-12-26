Видео: Рэмпейдж Джексон подарил младшему сыну спорткар «Ауди»

47-летний американский боец, бывший чемпион полутяжёлого веса UFC Куинтон «Рэмпейдж» Джексон подарил своему младшему сыну и его возлюбленной спорткар Audi R8.

Немецкий автомобиль, который достался Джексону-младшему, выполнен в чёрном цвете с бордовым кожаным салоном.

Audi R8 — это культовый среднемоторный спорткар от Audi, известный своим дизайном, динамикой и связью с гоночным сериями, доступный в кузовах купе и родстер, с двигателями V8/V10 мощностью до 620 л.с., полным (quattro) или задним приводом и роботизированной коробкой передач.

Пару недель назад Куинтон назвал российского бойца Фёдора Емельяненко величайшим в истории ММА.