«Будто груз с плеч». Монсон ответил, когда перестал чувствовать себя американцем

Ветеран смешанных единоборств, депутат парламента Башкирии Джефф Монсон признался, что перестал осознавать себя американцем в тот момент, когда покинул стены консульства США, где отказался от гражданства.

«Прямо когда я вышел из посольства в Стамбуле, там был в американском посольстве», — сказал Монсон в программе «Легенда» на RTVI.

Джефф добавил, что ему было страшно идти в американское учреждение из-за возможного ареста, однако только так можно было избавиться от гражданства США.

«И когда я вышел оттуда, правда почувствовал, как будто с моих плеч свалился огромный груз. Почувствовал, что теперь я россиянин и только россиянин. Официально мне пришлось подождать ещё пару месяцев, прежде чем мне всё подписали. Когда вышел из американского посольства и за мной закрылись его ворота — это было прекрасное чувство. Я снова оказался в Турции, в Стамбуле, и собирался лететь обратно в Россию», — уточнил Монсон.

Монсон за время карьеры в смешанных единоборствах одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Ещё один поединок с его участием завершился вничью.

