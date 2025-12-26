«Посмотрим, что сделаем с мусором дивизиона — Ковингтоном». Мухаммад — о поражении в RAF

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад прокомментировал своё поражение на турнире промоушена Real American Freestyle (RAF) от обладателя титула Real American Freestyle в полусреднем весе Дэвида Карра, поединок прошёл в прошлую субботу в Фишерсе, штат Индиана.

«У меня был борцовский поединок, и это было отличное время, даже если не удалось победить. Мы вышли против лучшего парня в мире. Респект RAF за крутое шоу. Двукратный чемпион страны, его отец — олимпийский чемпион, так что задача была не из лёгких. Мы это понимали, но я не боюсь вызовов. Он был очень быстрым, было круто, отличный опыт.

Надеюсь, мне дадут ещё один шанс. Надеюсь, в этот раз соперник будет попроще. Есть вот этот… Как его… Колби Ковингтон. Он дерётся с Рокхолдом в Майами в январе — может, мы тоже там будем. Может, мне дадут победителя этого боя. Если это был лучший парень в мире, и мы достойно с ним выступили, посмотрим, что сделаем с мусором дивизиона — Колби», — сказал Мухаммад на своём YouTube-канале.