Наоя Иноуэ оказался тяжелее Алана Дэвида Пикассо перед титульным боем

Завтра, 27 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир The Ring V: Night of the Samurai, главным событием которого станет титульный бой во втором легчайшем весе (до 55,2 кг) между действующим абсолютным чемпионом мира Наоя Иноуэ из Японии и мексиканцем Аланом Дэвидом Пикассо. В преддверии боя состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли спортсмены.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо
27 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Наоя Иноуэ
Не началось
Алан Дэвид Пикассо

Иноуэ оказался чуть тяжелее соперника, показав на весах 55,1 кг. Вес Пикассо составил 54,9 кг.

Напомним, для японца это будет уже четвёртый бой в 2025 году. Спортсмен в седьмой раз постарается защитить все свои чемпионские пояса.

Иноуэ и Пикассо провели первую битву взглядов перед боем:

