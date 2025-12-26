Наоя Иноуэ оказался тяжелее Алана Дэвида Пикассо перед титульным боем

Завтра, 27 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир The Ring V: Night of the Samurai, главным событием которого станет титульный бой во втором легчайшем весе (до 55,2 кг) между действующим абсолютным чемпионом мира Наоя Иноуэ из Японии и мексиканцем Аланом Дэвидом Пикассо. В преддверии боя состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли спортсмены.

Иноуэ оказался чуть тяжелее соперника, показав на весах 55,1 кг. Вес Пикассо составил 54,9 кг.

Напомним, для японца это будет уже четвёртый бой в 2025 году. Спортсмен в седьмой раз постарается защитить все свои чемпионские пояса.

Иноуэ и Пикассо провели первую битву взглядов перед боем: