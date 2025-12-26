Чемпион мира 2025 года Суров совершит дебют в профессионалах

Российский тяжеловес и чемпион мира 2025 года Давид Суров дебютирует на профессиональном ринге 30 января в Москве на турнире IBA.PRO 14, который пройдёт в рамках Всероссийского боксёрского форума. Также свои бои на этом грандиозном шоу проведут финалисты чемпионата мира — 2025 Евгений Кооль и Эдмонд Худоян, о чём сообщила пресс-служба организации IBA.

20-летний Давид Суров в декабре в Дубае завоевал золотую медаль чемпионата мира в весе свыше 92 кг, став четвёртым россиянином, которому удалось подняться на высшую ступень пьедестала почёта чемпионатов мира в тяжёлой весовой категории. Ранее это удавалось Алексею Лезину (1995 год), Александру Поветкину (2003) и Марку Петровскому (2021). Также 20-летний Суров стал самым молодым чемпионом мира с 1989 года.

Бой на IBA.PRO 14 станет для Сурова первым официальным на профессиональном ринге, однако у россиянина уже имеется опыт выступления в выставочных поединках. Соперник Сурова по бою 30 января в Международном центре бокса в «Лужниках» будет объявлен позднее.

Трёхкратный чемпион России и серебряный призёр завершившегося в декабре чемпионата мира в Дубае Евгений Кооль (1:0, КО 1) в шестираундовом поединке в полусреднем весе встретится с Джонасом Джуниусом Джонасом из Намибии. Кооль дебютировал на профессиональном ринге в мае на турнире IBA.PRO 6 в Душанбе, досрочно победив Фариозбека Хакимова из Узбекистана. Джонас — двукратный призёр Африканских игр, чемпион Африки — 2017 и участник Олимпийских игр — 2016.