Главная Бокс/ММА Новости

«Это не та страна». Джефф Монсон указал на минусы жизни в США

«Это не та страна». Джефф Монсон указал на минусы жизни в США
Комментарии

Ветеран смешанных единоборств, депутат парламента Башкирии Джефф Монсон рассказал о различных периодах жизни в США, выделив основные проблемы современной Америки и сравнив её с Россией.

«Я люблю Россию. У меня жена в России, двое детей в России. И я очень счастлив здесь. Как было на самом деле в США 1970-х? Что ж, сейчас многое изменилось. Америка в 50-х, 60-х и 70-х годах была на пике, а с тех пор, с 80-х, со времён Рональда Рейгана, начался упадок, потому что богатство перешло к верхушке, а народ – средний класс – был вытеснен. И теперь в Америке практически нет среднего класса. Так что это не та страна возможностей, о которой все говорят. Да, можно легко найти работу, можно работать, можно выжить. Да, у вас нет шансов разбогатеть, если у вас нет знакомых, связей или чего-то в этом роде, потому что очень трудно просто сводить концы с концами, это очень сложно. Знаете, медицинские услуги самые дорогие в мире», — сказал Монсон в программе «Легенда» на RTVI.

Комментарии
