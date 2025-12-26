Видео: Жан Силва занимается грэпплингом перед следующим боем в UFC

29-летний бразильский профессиональный боец ​​смешанных единоборств, выступающий в полулёгком весе промоушена UFC, Жан Силва опубликовал видео со своей тренировки по грэпплингу.

Свой следующий поединок Силва проведёт на турнире UFC 324 с Арнольдом Алленом.

В последнем бою Жан встречался со своим соотечественником Диего Лопесом на турнире UFC Fight Night 259. Их поединок возглавил кард турнира. Силва проиграл нокаутом во втором раунде и прервал серию из 13 боёв в различных промоушенах.

Всего на счету Силвы 18 боёв, 15 из которых закончились его победой, а три — поражениями. В UFC он провёл шесть поединков плюс седьмой на турнире претендентов Даны Уайта.