«Думал, россияне так не поступают». Монсон ответил, что его поразило в РФ

Ветеран смешанных единоборств, депутат парламента Башкирии Джефф Монсон поделился впечатлениями от жизни в России, признавшись, что его приятно удивили люди и их отношение друг к другу.

«Разочаровался ли я в России после того как увидел её своими глазами? Россия оказалась именно такой, какой я её себе представлял. Красная площадь точно такая же, как я видел по телевизору, церкви – тоже. Всё было именно так, как я себе представлял. Но люди оказались совсем другими.

Я ожидал увидеть не очень злых, но не очень отзывчивых, сильных людей, индивидуалистов, которые заботятся только себе, другие их не интересуют. Людей такого рода. А это оказалось совершенно не так, как я ожидал, даже когда я… Это не только потому, что я Джефф, я это вижу постоянно.

Например, вчера был в торговом центре, и мы вышли на улицу, я и мои два ребёнка, семи и трёх лет… Я не мог найти такси, у меня разрядился телефон. Я такой: «Боже, что делать?» На улице холод около -11 °C, детям холодно.

И тут подходит пожилая женщина и говорит мне: «Ой, у вас дети замёрзли, застегните молнии, ну же, папа». Она поплотнее застегнула куртку моей дочери, надела ей капюшон. И она вызвала такси, она это сделала для нас.

Я ей сказал: «Дайте мне ваш номер, я могу заплатить». Она ответила: «Нет, нет, нет, это бесплатно». Конечно, такое может случиться в любой стране, но в России это происходит очень часто.

Вижу это постоянно, эту щедрость. И вот почему я думал, что россияне так не поступают. Потому что они пережили революцию. Они пережили Первую мировую войну, Великую Отечественную войну. Боже мой, 27 млн человек погибли в России. На них постоянно нападали. Потом Холодная война, затем санкции и всё такое. Я думал: «Эти русские не могут быть такими щедрыми и заботливыми по отношению к другим людям. Они должны быть каждый сам за себя. Да и погода у них ужасная. Холодная, плохая погода. Это что-то вроде выживания», — сказал Монсон в программе «Легенда» на RTVI.

Ислам Махачев погонялся по бездорожью: