Экс-звезда Bellator узнал своего следующего соперника в UFC — MMAJunkie

Экс-звезда Bellator узнал своего следующего соперника в UFC — MMAJunkie
35-летний американский профессиональный боец ​​смешанных единоборств Остин «Джентльмен» Вандерфорд, выступающий в среднем весе Ultimate Fighting Championship (UFC), сразится с дебютантом промоушена Жан-Полем Лебоснояни, сообщили в издании MMAJunkie.

Журналисты ссылаются на инсайдеров внутри промоушена Даны Уайта. Поединок Вандерфорда и Лебоснояни состоится на турнире UFC Fight Night 266 21 февраля 2026 года на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне, США.

Вандерфорд является супругом бывшей звезды UFC Пейдж Ванзант. После своей карьеры в промоушене Bellator Остин провёл два поединке в UFC. В дебюте он одолел техническим нокаутом Николая Веретенникова, а затем удушающим проиграл Рамизу Брахимаю.

