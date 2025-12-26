Скидки
«Начал есть ещё до фото». Пимблетт показал приём пищи за месяц до боя с Гэтжи

Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фотографию обильного приёма пищи. Британец, известный любовью к еде в перерывах между выступлениями, признался, что не удержался и начал трапезу перед тем, как сделал снимок.

Фото: Из личного архива Пэдди Пимблетта

«Был так голоден, что начал есть ещё перед тем, как сделал фото», — написал Пимблетт.

Отметим, на фото представлен классический «воскресный обед» (Sunday Roast), в который входят йоркширский пудинг, брокколи, картофель и мясо под соусом.

Напомним, в следующем бою, который состоится 24 января на UFC 324, Пимблетт сразится с американцем Джастином Гэтжи.

Пимблетт побил рекорд по поеданию куриных крылышек:

