«Начал есть ещё до фото». Пимблетт показал приём пищи за месяц до боя с Гэтжи

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фотографию обильного приёма пищи. Британец, известный любовью к еде в перерывах между выступлениями, признался, что не удержался и начал трапезу перед тем, как сделал снимок.

Фото: Из личного архива Пэдди Пимблетта

«Был так голоден, что начал есть ещё перед тем, как сделал фото», — написал Пимблетт.

Отметим, на фото представлен классический «воскресный обед» (Sunday Roast), в который входят йоркширский пудинг, брокколи, картофель и мясо под соусом.

Напомним, в следующем бою, который состоится 24 января на UFC 324, Пимблетт сразится с американцем Джастином Гэтжи.

Пимблетт побил рекорд по поеданию куриных крылышек: