Видео: Двалишвили показал пояс BMF, хранящийся у Топурии дома

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором запечатлены пояса 28-летнего непобеждённого владельца титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии.

Помимо титула в лёгком весе, у Илии хранится пояс BMF.

Титул BMF («Самый крутой ублюдок») — это уникальный, символический пояс в UFC, который вручается самому бесстрашному и жёсткому бойцу без привязки к весовой категории, и его первый обладатель Хорхе Масвидаль получил его из рук Дуэйна «Скалы» Джонсона в 2019 году после победы над Нейтом Диазом.