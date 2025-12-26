Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Двалишвили показал пояс BMF, хранящийся у Топурии дома

Видео: Двалишвили показал пояс BMF, хранящийся у Топурии дома
Комментарии

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором запечатлены пояса 28-летнего непобеждённого владельца титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии.

Помимо титула в лёгком весе, у Илии хранится пояс BMF.

Титул BMF («Самый крутой ублюдок») — это уникальный, символический пояс в UFC, который вручается самому бесстрашному и жёсткому бойцу без привязки к весовой категории, и его первый обладатель Хорхе Масвидаль получил его из рук Дуэйна «Скалы» Джонсона в 2019 году после победы над Нейтом Диазом.
Материалы по теме
Худшая версия Конора. Как Топурия превращается в интернет-воина Худшая версия Конора. Как Топурия превращается в интернет-воина
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android