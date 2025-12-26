Скидки
«Этот бой будет ещё лучше». Теренс Кроуфорд — о возможной трилогии Бивол — Бетербиев

Непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) предвкушает возможный третий бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Трилогия Бивола и Бетербиева? Это действительно интересно. Счёт – 1:1, так что вы понимаете, о чём я говорю. Оба боя были хороши. Третий бой будет ещё лучше, потому что они оба хотят выйти победителями. Это победа друг над другом. Прогноз? Я не знаю, но это будет хорошая битва. Оба – отличные бойцы, очень умные. Оба хороши, отлично справляются со своей работой. Победит сильнейший. Кто лучше подготовится, тот и победит», — сказал Кроуфорд на YouTube-канале Нурлана Сабурова.

