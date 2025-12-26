«Лёгкий завтрак». Арман Царукян показал, как ест чёрную икру большими ложками

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян продолжает делиться с фанатами моментами своей роскошной жизни. В новом видео Царукян ест большой бутерброд с чёрной икрой.

«Лёгкий завтрак», — иронично подписал видео Царукян.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

Царукян оформил две досрочные победы в разных дисциплинах за последний месяц. 22 ноября в главном бою вечера на турнире UFC он победил новозеландца Дэна Хукера удушающим приёмом во втором раунде. А 18 декабря Царукян вновь одержал победу сабмишном, но уже на борцовском ковре. В главном событии турнира ACBJJ 20 в Москве он встретился с Мехди Байдулаевым по правилам бразильского джиу-джитсу, где также провёл удушающий приём сзади, завоевав чемпионский «Пояс звёзд».