Ислам Махачев показал, как скачет на своей лошади

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев продолжает делиться с фанатами контентом, связанным со своими увлечениями вне спорта. В новой публикации на своей странице в соцсети Ислам поделился фото и видео того, как он скачет на своей лошади.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

Махачев неоднократно заявлял, что лошади – его важное увлечение, у него несколько собственных лошадей, и он планирует приобрести скаковую, чтобы выставлять её на соревнования.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на своём счету Ислам имеет 28 побед и одно поражение. В своём последнем поединке, проходившем на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Махачев встречался с австралийцем Джеком Делла Маддаленой и победил его единогласным решением судей. За счёт этой победы Махачев стал чемпионом промоушена в полусреднем весе и 11-м двойным чемпионом UFC в истории лиги.