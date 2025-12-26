«Приятного аппетита твоему рождественскому смузи». Конор Макгрегор обратился к Джейку Полу

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не упустил шанса издевательски высказаться в адрес американского блогера, а ныне боксёра Джейка Пола.

Пол ранее опубликовал пост в честь Рождества. «Бог велик. У меня сломана челюсть, но мозг и позвоночник в порядке. Никогда не был так мотивирован. Счастливого Рождества всем в мире. Никогда не переставайте стремиться к величию. Если не будете пытаться, вас 100% ждёт неудача», — написал Джейк.

«Приятного аппетита твоему рождественскому смузи, бро», — написал Макгрегор под этим постом, однако позднее удалил своё сообщение, сообщает Happy Punch.

Предположительно, своими словами Конор намекал на сломанную челюсть Пола, из-за которой он вынужден питаться жидкой пищей.

Пол сломал челюсть в двух местах в поединке с британцем Энтони Джошуа. Он прошёл 20 декабря в Майами (США) и завершился поражением Джейка нокаутом в шестом раунде.