Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Приятного аппетита твоему рождественскому смузи». Конор Макгрегор обратился к Джейку Полу

«Приятного аппетита твоему рождественскому смузи». Конор Макгрегор обратился к Джейку Полу
Комментарии

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не упустил шанса издевательски высказаться в адрес американского блогера, а ныне боксёра Джейка Пола.

Пол ранее опубликовал пост в честь Рождества. «Бог велик. У меня сломана челюсть, но мозг и позвоночник в порядке. Никогда не был так мотивирован. Счастливого Рождества всем в мире. Никогда не переставайте стремиться к величию. Если не будете пытаться, вас 100% ждёт неудача», — написал Джейк.

«Приятного аппетита твоему рождественскому смузи, бро», — написал Макгрегор под этим постом, однако позднее удалил своё сообщение, сообщает Happy Punch.

Предположительно, своими словами Конор намекал на сломанную челюсть Пола, из-за которой он вынужден питаться жидкой пищей.

Пол сломал челюсть в двух местах в поединке с британцем Энтони Джошуа. Он прошёл 20 декабря в Майами (США) и завершился поражением Джейка нокаутом в шестом раунде.

Материалы по теме
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android