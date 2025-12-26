«Этот парень вышел против одного из лучших боксёров мира». Мухаммад похвалил Джейка Пола

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад считает, что американский блогер, а ныне боксёр Джейк Пол заслужил большего уважения за бой с бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа. Он прошёл 20 декабря в Майами (США) и завершился поражением Джейка нокаутом в шестом раунде.

«Пусть говорят что угодно, но этот парень вышел против одного из лучших боксёров мира.

Могут говорить, что бой был договорным, но у него сломана челюсть. Вряд ли это входило в планы.

Он заставил нас следить за экраном. Мой отец сказал: «Я не буду смотреть этот мусор. Хотя, может, и посмотрю, чтобы увидеть, как его нокаутируют». Вот в чём дело, да? Люди хотят увидеть, как тебя нокаутируют — они включат трансляцию», — сказал Мухаммад на своём YouTube-канале.