Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Этот парень вышел против одного из лучших боксёров мира». Мухаммад похвалил Джейка Пола

«Этот парень вышел против одного из лучших боксёров мира». Мухаммад похвалил Джейка Пола
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад считает, что американский блогер, а ныне боксёр Джейк Пол заслужил большего уважения за бой с бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа. Он прошёл 20 декабря в Майами (США) и завершился поражением Джейка нокаутом в шестом раунде.

«Пусть говорят что угодно, но этот парень вышел против одного из лучших боксёров мира.

Могут говорить, что бой был договорным, но у него сломана челюсть. Вряд ли это входило в планы.

Он заставил нас следить за экраном. Мой отец сказал: «Я не буду смотреть этот мусор. Хотя, может, и посмотрю, чтобы увидеть, как его нокаутируют». Вот в чём дело, да? Люди хотят увидеть, как тебя нокаутируют — они включат трансляцию», — сказал Мухаммад на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android