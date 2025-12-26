Бой Пауло Косты с Брунно Феррейрой на UFC 326 отменён — источник

Бой бывшего претендента на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильца Пауло Косты с его соотечественником Брунно Феррейрой отменён, сообщает инсайдер Лео Гимараеш. Поединок должен был состояться в рамках номерного турнира UFC 326, который пройдёт 8 марта в Лас-Вегасе (США).

По информации источника, причиной отмены боя стало снятие Косты. Причины такого решения Пауло не разглашаются.

В интервью Гимараешу Феррейра отметил, что не удивлён такой новостью. «Пауло есть Пауло», — заявил Брунно.

Отметим, что в своём последнем бою, состоявшемся в июле на турнире UFC 318, Коста победил единогласным судейским решением россиянина Романа Копылова.