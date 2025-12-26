Адесанья: для меня больше не важны пояса, хочу драться более свободно и рискованно

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) боец ММА Исраэль Адесанья признался, что у него больше нет амбиций вернуть себе титул.

«Для меня больше не важны пояса. У меня дома стоят два блестящих пояса – выглядят красиво, но я просто хочу драться. Хочу делать то же самое, что делал на пути к чемпионскому титулу. Да, я отлично выступал, когда защищал пояс, но сейчас хочу драться более свободно и пробовать рискованные вещи», — приводит слова Адесаньи Red Corner MMA со ссылкой на ивент Bangtao Muay Thai & MMA.

Отметим, что осенью Адесанья покинул пределы топ-5 своей весовой категории в UFC впервые с весны 2019 года. В данный момент он занимает шестую строчку.