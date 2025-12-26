Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Адесанья: для меня больше не важны пояса, хочу драться более свободно и рискованно

Адесанья: для меня больше не важны пояса, хочу драться более свободно и рискованно
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) боец ММА Исраэль Адесанья признался, что у него больше нет амбиций вернуть себе титул.

«Для меня больше не важны пояса. У меня дома стоят два блестящих пояса – выглядят красиво, но я просто хочу драться. Хочу делать то же самое, что делал на пути к чемпионскому титулу. Да, я отлично выступал, когда защищал пояс, но сейчас хочу драться более свободно и пробовать рискованные вещи», — приводит слова Адесаньи Red Corner MMA со ссылкой на ивент Bangtao Muay Thai & MMA.

Отметим, что осенью Адесанья покинул пределы топ-5 своей весовой категории в UFC впервые с весны 2019 года. В данный момент он занимает шестую строчку.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android