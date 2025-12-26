Адесанья — о Перейре: очень горжусь тем, чего он добился после нашего последнего боя

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) боец ММА Исраэль Адесанья высказался о том, как относится к статусу соперничества с нынешним чемпионом UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

«Для меня это никогда не было чем-то личным. Просто знал, что я единственный, кто может причинить ему серьёзный урон с точки зрения техники. И я очень горжусь тем, чего он добился после нашего последнего боя. Он снова на вершине, двукратный чемпион в полутяжёлом весе. Я искренне надеюсь, что он больше никогда не проиграет и завершит карьеру непобеждённым.

Тогда дело было в других людях. Потому что после того, как он победил меня, многие говорили: «Всё, Исраэль больше никогда с ним не выйдет». А я тогда сказал Дане Уайту: «Дай мне подраться с ним ещё раз», – приводит слова Адесаньи Red Corner MMA со ссылкой на ивент Bangtao Muay Thai & MMA.

Ранее Перейра признавал, что ничего в его карьере не сравнится с последним боем с Адесаньей. Их встреча состоялась на турнире UFC 281 в Нью-Йорке и завершилась в пользу Поатана нокаутом в пятом раунде.