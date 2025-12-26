Алан Дэвид Пикассо: Наоя Иноуэ — человек, он может совершать ошибки

25-летний мексиканский боксёр Алан Дэвид Пикассо поделился настроем на бой с абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японцем Наоя Иноуэ, который состоится 27 декабря на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я вижу, что Иноуэ силён и очень быстр. Однако он человек и может совершать ошибки. Я выше его ростом — это важный момент, это должно помочь. В этом году у меня было не так много времени на ринге, всего один бой. Однако я провёл в спортзале больше времени, чем когда-либо прежде. Я много тренировался и готов.

Я сражаюсь за свою семью и команду. Как говорится в «Трёх мушкетёрах»: «Один за всех». Это самый крупный бой для мексиканского боксёра, поэтому я чувствую и эту ответственность. Это будет не один, а целых пять поясов, которые я заберу домой. Я никогда раньше не испытывал ничего подобного, знаю, что это будет что-то особенное», — приводит слова Пикассо The Ring.