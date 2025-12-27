Мовсара Евлоева могли уволить из UFC — источник

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев мог быть уволен из организации в случае отказа драться с Лероном Мёрфи именно на турнире в Лондоне (Великобритания) 21 марта, сообщает комментатор Давид Багдасарян в своём телеграм-канале.

По информации источника, менеджер Али Абдель-Азиз сообщил Евлоеву, что, в случае отказа от поединка в Лондоне с Лероном, Мовсара могут уволить из организации.

В случае подтверждения боя с Мёрфи в Лондоне Евлоеву придётся проводить заключительную часть тренировочного лагеря во время Рамадана.

Отметим, что чемпион дивизиона австралиец Алекс Волкановски проведёт реванш с бразильцем Диего Лопесом, который состоится 31 января на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия).