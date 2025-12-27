Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мовсара Евлоева могли уволить из UFC — источник

Мовсара Евлоева могли уволить из UFC — источник
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев мог быть уволен из организации в случае отказа драться с Лероном Мёрфи именно на турнире в Лондоне (Великобритания) 21 марта, сообщает комментатор Давид Багдасарян в своём телеграм-канале.

По информации источника, менеджер Али Абдель-Азиз сообщил Евлоеву, что, в случае отказа от поединка в Лондоне с Лероном, Мовсара могут уволить из организации.

В случае подтверждения боя с Мёрфи в Лондоне Евлоеву придётся проводить заключительную часть тренировочного лагеря во время Рамадана.

Отметим, что чемпион дивизиона австралиец Алекс Волкановски проведёт реванш с бразильцем Диего Лопесом, который состоится 31 января на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия).

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android